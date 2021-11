A la Une . ​Saint-Paul : Une matinée pour promouvoir l'Économie Sociale et Solidaire

La place du marché forain de Saint-Paul s'est transformée en village de l'économie sociale et solidaire ce mercredi matin. Pôle emploi, Mission Locale, agences intérim, accompagnateurs de projets et professionnels ont tenu des stands, accessibles au public sous présentation du pass sanitaire. Par Sophie Fontaine - Publié le Mercredi 24 Novembre 2021 à 11:38









"Une économie dynamique"



Cet événement, à l’initiative de la mairie de Saint-Paul, c’est aussi l’occasion “de montrer qu’il y a un gisement d'emplois de proximité dans les quartiers”, déclare Emmanuel Séraphin. “Il y a une économie derrière, qui se pérennise au fur et à mesure, qui permet de créer une économie dynamique, tout en répondant à des besoins”, poursuit-il.



Samantha, à la recherche d'un emploi depuis 2018, est venue mettre toutes les chances de son côté. Même si elle prend conscience des difficultés depuis la pandémie, la mère de famille y voit également des opportunités : "Malgré la pandémie, du travail il y en a. Je reste motivée, je continue à chercher", explique-t-elle.



Un secteur qui a de l'avenir



Marie-Laure, elle, a bénéficié d'un dispositif d'accompagnement. Elle est aujourd'hui fière de sa petite entreprise de sacs fait-main et a tenu à être présente pour encourager ceux qui souhaitent se lancer : "Je suis salariée-entrepreneure depuis juillet. J'ai été accompagnée par Coop Union sur tout mon projet, ça m'a permis de me créer mon emploi".



