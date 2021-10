​Saint-Paul : Un mariage lontan pour les noces de diamant des époux Hoareau

Dans le cadre de la Somèn Kréol, Josiane et Mesmin Hoareau célèbrent leur 60 ans d’union dans la tradition créole. Orchestre cuivre et ambiance salle verte sont installés devant l’Hôtel de ville de Saint-Denis pour marquer l’événement.



60 ans d'amour et de souvenirs



Josiane et Mesmin se sont mariés en octobre 1961. Ils avaient respectivement 12 et 18 ans lorsqu’ils se sont rencontrés pour la première fois. Mesmin a fait la promesse à Josiane d’attendre ses 18 ans pour l’épouser...et a tenu sa promesse.



À l’époque, c’est la grand-mère de Josiane qui les a accompagné à l’église pour le début de cette histoire d’amour qui perdure.



60 ans plus tard, un orchestre en cuivre a mis l’ambiance. Comme en 1961 où leur mariage était animé par la musique et également par un orchestre en cuivre. Sans oublier le rogaton et la salvèrt.



Aujourd’hui l’amour guide toujours les pas de ces deux amoureux. Ils ont eu 3 enfants, 6 petits-enfants et 3 arrière-petits-enfants.



Le renouvellement des vœux des époux s’est tenu à la mairie, devant monsieur le maire, Emmanuel Séraphin. Une belle cérémonie à laquelle assiste la conseillère municipale, Roxane Pausé-D'amour. Un symbole fort car l’élue du Conseil Municipal est aussi la petite-fille du couple..



La "kiltir en ler" à Saint-Paul



Un cortège a accompagné toute la famille Hoareau jusqu’à la Maison Gran Kour, le site où se tient ce jour un Vilaz lontan.



“Salvèrt, exposition d’objets lontan, concert… Saint-Paul, Ville d’Art et d’Histoire, rend hommage à la culture Réunionnaise. “La municipalité tient à assurer la transmission et la valorisation de l’identité culturelle Réunionnaise au travers de toutes ses valeurs traditionnelles", souligne la mairie. La commune souhaite associer toutes les générations à cette Somèn Kréol.