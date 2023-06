A la Une . ​Saint-Paul : De drôles de câbles pendouillent du pont

Des câbles qui pendent sous le pont de la quatre voies de Saint-Paul ont pu surprendre les usagers de cette route tôt ce jeudi matin. Informé de la situation, le CRGT indique qu’il s’agit de lamelles de fibres de carbone qui n’entravent pas la circulation et qu’un signalement a été effectué auprès du service d’ouvrage d’art chargé de cette partie. Le SOA déterminera ensuite si des travaux sont nécessaires ou non. Par NP - Publié le Jeudi 29 Juin 2023 à 11:05

Autres phénomènes marquants sur les routes réunionnaises ce jeudi, plusieurs accidents et sur-accidents ont été signalés.



Un accident s’est produit ce matin dans le secteur de la Mare à Sainte-Marie, provoquant un suraccident impliquant un véhicule léger et une moto. Aucun blessé n’est à déplorer



Un accident a été signalé à hauteur de la médiathèque de Sainte-Suzanne en direction de Saint-Denis. Ce sont 5 véhicules qui sont impliqués dans cet accident qui a fait deux blessés légers et causé des dégâts matériels et des dégâts sur la chaussée.



Un autre accident est survenu dans la descente de Mon Caprice à Saint-Pierre. Il s’agit d’un carambolage et d’un sur-carambolage impliquant également 5 véhicules au total, faisant un blessé leger. La voie de gauche a été neutralisée.