​Saint-Ouen : Un policier municipal accusé d’avoir uriné sur deux mineurs

En 2021, en plein confinement, deux jeunes de 14 et 16 ans sont repérés dans les rues de Saint-Ouen malgré le couvre-feu. Ils sont arrêtés par des agents municipaux. Une fois au commissariat, ils reçoivent des coups et l’un des agents aurait uriné sur eux, sous les yeux de ses collègues impassibles, rapporte Médiapart. Le rapport aurait ensuite été falsifié. Mais le grand-frère de l’une des victimes présumées étant agent de la brigade anti-criminalité, l'affaire aurait fini par éclater.



La mairie de Saint -Ouen a réagi et condamné ces actes atroces. Une vidéo montrant un policier municipal gifler à plusieurs reprises un adolescent et le traîner sur un banc a depuis été ajoutée au dossier.



L’agent sera poursuivi et passera le 15 décembre prochain devant le tribunal de Bobigny pour exhibition sexuelle et violences volontaires par personne dépositaire de l’autorité publique. Il dément avoir uriné sur les enfants, expliquant toutefois avoir sorti son sexe pour le pincer et se retenir le plus longtemps d’uriner Il affirme souffrir d’une prostate fragile.