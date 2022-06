​Saint-Louis : Trois habitations touchées par une submersion

Les équipes de police municipale de Saint-Louis ont mené la nuit dernière des actions de terrain. Celles-ci ont permis de suivre l'évolution de l'épisode de houle en temps réel, informe la maire Julianna M'Doihoma sur ses réseaux sociaux.



La nuit s’est avérée plutôt calme dans l'ensemble, avec quelques montées des eaux ponctuelles et sans gravité, mais la commune a fait face ce matin au pic de houle. La municipalité indique que trois habitations ont été touchées par une submersion entraînant des dégâts matériels.



Juliana M’Doihoma a décidé, en lien avec les équipes mobilisées, de reconduire l’ensemble du dispositif de prolongation des arrêtés d'interdiction d'accès au littoral et d'évacuation des habitations (au moins jusqu’à 14h) et du maintien du centre d’hébergement.



Elle ajoute : "En ces moments complexes, avec l’équipe municipale, nous nous mobilisons bien sûr pour gérer l’urgence et préparer la remise en état avec nos équipes des routes, de l’environnement et du CCAS. " La maire de Saint-Louis appelle aussi à la mobilisation des moyens des collectivités : "Nous pensons aussi à la nécessité de trouver en lien avec l’intercommunalité CIVIS, compétente en la matière, des solutions plus globales et plus pérennes au besoin de sécurisation et de valorisation du littoral de l’Etang."