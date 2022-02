A la Une .. ​Saint-Leu : Les 100 ans de Scholastie

La ville de Saint-Leu compte une nouvelle centenaire parmi ces habitantes. Scholastie Turpin vient de souffler ses bougies. Par NP - Publié le Dimanche 27 Février 2022 à 08:30





Une centenaire de plus à Saint-Leu ! Madame Turpin Scholastie a fêté hier ses 100 ans à La Chaloupe. A cette occasion, le Maire Bruno Domen, accompagné des élus, Madame Alexandre et Monsieur Maillot sont venus lui souhaiter un joyeux anniversaire et encore une longue vie auprès des siens, présents également pour ce moment inoubliable. La municipalité de Saint-Leu est heureuse de compter une nouvelle centenaire et souhaite, une nouvelle fois à Madame Turpin, un heureux anniversaire !





