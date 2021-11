​Saint-Joseph : L’auteur des coups de couteau mortels placé en garde à vue

La procédure judiciaire s’ouvre pour Jean-Paul G. Depuis son coup de folie de samedi soir où il a tué son ex-compagne et tenté de mettre fin à ses jours, son état de santé permet enfin à la justice d’entendre sa version.



Samedi 6 novembre en début de soirée, Lise May Morel est mortellement poignardée à Saint-Joseph par un individu qui s’introduit dans son domicile situé dans le quartier Jean Petit.



Il s’agit de son ex-conjoint avec lequel les relations sont conflictuelles depuis des années. Cette fois-ci, Jean-Paul G. est déterminé. Il fracasse tout sur son passage pour atteindre sa cible qui se réfugie dans sa chambre. Plusieurs coups de couteau sont portés. La violence du meurtrier supposé ne laissera aucune chance à la mère de famille âgée de 55 ans.



Un féminicide de plus, un féminicide de trop qui bouleverse une nouvelle fois toute La Réunion. Là encore, des signaux d’alerte avaient été émis par le passé mais l’ex-conjointe subissait encore le calvaire de vivre sous la menace de celui avec lequel elle a eu trois enfants.



Selon nos informations, son état de santé annoncé comme critique le week-end dernier était finalement moins grave qu’envisagé. Ce qui a donc permis d’enclencher son placement en garde à vue. Une procédure à l’issue de laquelle il sera déféré pour une très probable mise en examen pour homicide volontaire sur conjoint.