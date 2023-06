​Saint-Denis : Agressés par un homme armé d'un tournevis, les policiers ouvrent le feu

Il est aux alentours de 23h00 ce mercredi soir, artistes et spectateurs sont dans les rues, venus célébrer la fête de la musique dans le chef-lieu, lorsque le chauffeur du véhicule de police et un collègue passager ont ouvert le feu sur un individu.



L’homme muni d’un tournevis a foncé vers les policiers de la brigade canine se trouvant dans un véhicule banalisé et stationné dans la rue de Paris. L’individu, décrit comme “agressif et déterminé” s’est attaqué directement aux trois policiers qui ont tenté de se défendre en lui assénant des coups de pieds, selon le syndicat Alliance Police nationale 974.



Un des policiers finit par faire usage de son arme. Un premier coup est tiré, puis un second. L’homme tombe au sol avant de se relever et de s’en prendre aux forces de l’ordre de l’autre côté du véhicule (côté passager). Un policier ouvre une nouvelle fois le feu et l’homme tombe de nouveau au sol. Les policiers parviennent à faire sortir le chien de la brigade du véhicule.



A l’arrivée des secours, le pronostic vital de l’individu est engagé. Il a été évacué vers le CHU. Aucune autre personne n’a été blessée. Le secrétaire d'Alliance Police nationale 974 “salue le sang-froid et la maîtrise des collègues” qui sont parvenus à ce que personne d’autre ne soit blessé.



Une enquête a été ouverte.