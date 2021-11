La grande Une ​Saint-Benoît : Elle retrouve sa sœur perdue de vue depuis près de 30 ans

Gina met aujourd'hui fin à des années de recherches infructueuses. La jeune Bénédictine vient de retrouver sa sœur, Graziella, adoptée à l'âge de deux ans et partie vivre en métropole. Par Sophie Fontaine - Publié le Mardi 16 Novembre 2021 à 10:33

Dans les années 90, Marie-Thérèse tombe en dépression. Illettrée et seule, la mère de la petite Graziella signe des documents qui mènent à l’adoption de sa fille, un acte qu’elle regrettera toute sa vie. Morte en 2017, Marie-Thérèse ne pourra pas réaliser son rêve, vivre un moment en présence de ses 8 enfants.



Son autre fille, Gina, lui avait fait une promesse : retrouver sa sœur Graziella, peu importe le temps que cela prendra. Après des années de recherches, la chance sourit à la jeune femme. "Je viens de la retrouver ! Je suis super heureuse, je ne m’y attendais pas. J’ai parlé à sa mère adoptive, je l’ai retrouvée !", confie-t-elle, très émue.



Au travers de cette première conservation avec la mère adoptive de sa sœur, Gina apprend qu’elle n'est pas la seule à chercher. Depuis son adoption, Graziella vit en métropole. Elle a tenté elle aussi de se rapprocher de sa famille réunionnaise, en vain.



“En 2015, elle est venue à La Réunion, on lui a dit que ma mère était décédée, ce n’était pas le cas”. Mais loin de ces questions pour l’instant, l’heure est au bonheur des retrouvailles. "Je suis comblée, il manquait une pièce au puzzle. Ma mère a mis huit enfants au monde, aujourd’hui, je sais que l’on est 8, que ma sœur sait qu’on existe”, se réjouit Gina .



Après une vie entière séparées l’une de l’autre, toute la fratrie a pu s'échanger quelques mots, un moment rempli d'émotions : "On s'est vu, on s'est parlé. Graziella nous a dit à quel point elle est heureuse de retrouver ses origines. L’émotion est vive, je suis heureuse d’avoir pu tenir ma promesse”, conclut-elle.



Les deux soeurs se rencontreront bientôt : Graziella a annoncé vouloir se rendre sur l'île au mois de décembre.