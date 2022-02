​Saint-Benoît : Des voleurs s'introduisent dans un cirque, une récompense offerte

Récompense à celui ou celle qui pourra remettre la main sur les objets dérobés. Le cirque "Au pays des rêves" s'est réveillé abasourdi ce samedi matin. Les artistes du cirque ont monté le chapiteau à Bras Canot début février et doit déjà composer avec un cambriolage.



Pas de quoi faire perdre le sourire à Alexis, mais le directeur du cirque attend beaucoup de la récompense de 800 euros offerte à celui ou à celle qui pourra retrouver les appareils qui projettent des images sous forme d'hologrammes durant les spectacles. Un système de vidéo-projection dans lequel le cirque a investi pour proposer un spectacle inédit et sans animaux, hormis la présence sur scène d'un chien et de quatre colombes.



Les volatiles ont également été dérobés avec leur cage... Plus anecdotique, les voleurs ont fait une razzia sur des boissons sucrés, ce qui peut donner un indice sur le profil des intrus. Des jeux de lumière ont également été subtilisés.



Une représentation enrichie grâce aux hologrammes, une première proposée par un cirque à La Réunion



Frédéric, qui a assisté au spectacle ce samedi après-midi, a été émerveillé par la prestation donnée mais a pris connaissance, comme le reste du public, de la mésaventure subie par le cirque. "Le directeur du cirque a annoncé au public que le spectacle était malheureusement amputé de la partie holographique", explique-t-il.



Le directeur du cirque a déposé plainte ce samedi matin à la gendarmerie de Saint-Benoît.