La grande Une ​Saint-André : Le local de l’association Momon papa lé la incendié

Les locaux de l'association Momon papa lé la ont été incendiés la nuit dernier. L'association est momentanément fermée. Par SF - Publié le Vendredi 16 Décembre 2022 à 12:20

L’association Momon Papa lé la, qui vient en aide aux personnes les plus précaires a été la cible d'actes de vandalisme dans la nuit de ce jeudi à ce vendredi. Le local situé allée Sapoties à Saint-André a été vandalisé et incendié. Un acte qui intervient une semaine après qu'une somme d’argent ait été dérobée dans ces mêmes locaux.



Un ou plusieurs individus se seraient introduits par effraction : “Ils ont volé des jouets qui étaient prévus pour une distribution en fin d’année aux marmailles, des denrées prévues pour les fêtes, mais aussi divers objets à destination des personnes précaires”, indique Mme Savatier, présidente de Momon papa lé la, encore choqué par la découverte des locaux désormais inoccupables.





L'association est fermée jusqu'à nouvel ordre



L’incendie a provoqué une coupure d’électricité. Tout ce qui était dans les chambres froides est donc également perdu. “La grande quantité de denrées alimentaires qui s’y trouvait va être jetée”, se désole la présidente, qui confie : “Ce n’est pas la première fois qu’on est volé, mais jamais on a subi un vandalisme d’une si grande ampleur. C’est affreux, ça nous fait mal au cœur en cette fin d’année. On pense aux gens à qui tout cela était destiné et qui n’auront rien”.



L’association demande aux bénéficiaires de ne pas se rendre sur les lieux, l’association étant, en conséquence, fermée jusqu’à nouvel ordre.