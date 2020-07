​SIDELEC, partenaire de Watty à l’école : La Réunion lauréate d’un concours national

Le SIDELEC Réunion, partenaire du programme Watty à l’école était représenté par son Président Maurice Gironcel pour la remise des prix d’un concours national au FabLab O-Kartié à Saint-Paul ce mercredi 1 er juillet 2020.



Ont été récompensés les gagnants régionaux et le gagnant national de ce concours d'expression artistique autour des économies d'eau et d'énergie. C’est donc une production locale qui se hisse cette année au 1 er rang national.



Pour l'occasion, étaient présents également, le Recteur de l’Académie de La Réunion, les inspecteurs, les services de la DAAC, le représentant de Eco CO2 et le directeur de la transition énergétique d'EDF à La Réunion. Ils ont remis aux "supers héros de l'énergie" leurs prix aux côtés du président de Sciences Réunion.



Village Solaire à Mafate, Borne Solaire pour les voitures électriques…



Le SIDELEC Réunion, en tant que partenaire, est très engagé dans les actions de sensibilisation du public et des jeunes, dans la Maîtrise de la Demande en Énergie (MDE).



En plus de garantir une qualité de service public de l’énergie à la hauteur des attentes des Réunionnais en matière d’électrification en zone rurale, en étroite collaboration avec toutes les communes de l’île, le SIDELEC met également en place des projets structurants pour faire de notre île, une île verte.



Le syndicat intercommunal réalise actuellement avec ses partenaires, un village solaire sur Mafate afin de pérenniser la fourniture d’électricité sur ce site isolé. Cette réalisation en énergie renouvelable permet d’une part de baisser la production de CO2 émis dans l’atmosphère qui accélère le réchauffement climatique. D’autre part, ce projet permet de diminuer la dépendance aux énergies fossiles, enjeu crucial à l’heure de la raréfaction du pétrole.



Le SIDELEC met en place également des bornes solaires de recharges des voitures électriques sur l’ensemble de l’île ainsi que la réalisation d’un réseau d’éclairage public écologique. Le but étant d’atteindre à terme l’autosuffisance énergétique.