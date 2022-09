A la Une .. ​Route du volcan : La circulation des grands bus interdite

En cette période éruptive et au vu de la nécessité de réguler la circulation sur la route forestière n°5 du Volcan, l’ONF fait part de sa décision d’interdire la circulation des bus de plus de 23 places sur la RF n°5 du Volcan. Par NP - Publié le Jeudi 22 Septembre 2022 à 08:23





Pour rappel, le dernier bulletin de l'Observatoire Volcanologique du Piton de la Fournaise indiquait une faible activité de surface.



Volcan : Le spectacle toujours derrière les nuages La totalité de la route forestière n°5 du Volcan (Communes du Tampon, de Sainte-Rose, de Saint-Joseph) est interdite d’accès aux bus de plus de 23 places jusqu’au retour de la phase de vigilance. Une décision annoncée par l’ONF afin de régler la circulation dans le secteur durant l’éruption.Pour rappel, le dernier bulletin de l'Observatoire Volcanologique du Piton de la Fournaise indiquait une faible activité de surface.