​Roland Lambert : "Il y a 4000 carrières sur le territoire national !"

Je pense qu’il faut avancer cette route là. Je pense que beaucoup d’entre nous sommes pour cette route là. Il faut laisser les experts travailler pour la bonne réussite de ce projet.



L’association AURC applaudit les personnes qui bossent pour la réalisation de cette route réalisée à ce jour à 80%.



Tout le reste n’est que perte de temps, perte d’argent. Empêcher de finir cette route-là c’est aussi une perte d’économie, beaucoup de stress pour les usagers et les embouteillages que ça engendre. Mi pense qu’il faut laisser finir cette route là !



L’association espère qu’il n’y aura pas encore des personnes qui empêcheront de finir cette route et surtout de sécuriser cette route du littoral et pour qu’enfin il y ait une route gratuite pour l’ensemble des réunionnais et des réunionnaises



Concernant la carrière de Sans souci, c’est un endroit hors habitation, qui ne va pas gêner la population et qui permettra au BTP de retrouver un souffle et aux usagers d’être sécurisés. C’est ce que l’AURC dit depuis 1998 et 2006 lors du grand éboulis.



Les gens qui empruntent cette route ce sont les travailleurs comme nous, c’est une perte d’économie, c’est les commerciaux, les infirmiers, les étudiants, les scolaires qui prennent le bus, les salariés pauvres.



Trois dangers i pèsent sur cette route : le danger d’effondrement de la chaussée, de la falaise et les vagues en période cyclonique. Il y a 4000 carrières sur le territoire national ! Lé dommage d’empêcher La Réunion d’avancer !