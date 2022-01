​Rocco Siffredi candidat à l'élection présidentielle italienne

Au début ce n’était qu’une plaisanterie. Le 20 janvier, Rocco Siffredi rigolait dans une vidéo sur son compte Instagram en déclarant que "c’est avec grand plaisir d’entendre que la politique n’est plus la chose ennuyeuse et triste à laquelle nous étions habitués, donc à la lumière des nouvelles ouvertures au monde du porno, dont, comme vous le savez, je suis un représentant établi, je déclare officiellement ma candidature au rôle de président de la République". Il avait ajouté qu’après tout, "il est bien connu que j’ai fait plus de bien au pays que tous les politiques réunis."



C’est donc hier que la star du X a lancé sa candidature, poussé par les mots d'encouragements de ses fans. "Vous m’avez écrit par milliers. Que dire ? incroyable. Merci beaucoup. J’ai donc décidé d’aller de l’avant et de formaliser officiellement ma candidature au rôle de président de la République italienne. Après tout, je le mérite, je me suis cassé le dos pendant 30 ans pour vous divertir, j’ai fait plus de bien à ce pays que n’importe quel autre politicien dans l’histoire", a-t-il trouvé comme toujours une formule amusante.



Faut-il pour autant le prendre au sérieux ? En habitué de la provocation, Rocco Siffredi trouve là sans doute le moyen de rigoler des atermoiements politiques dans lesquels l'Italie est embourbée.



Le pays n’arrive toujours pas à désigner son président de la République. Mardi, le deuxième tour de scrutin pour l'élection du nouveau président italien n'a pas permis de désigner un vainqueur.



Plus de la moitié des quelque 1000 députés, sénateurs et représentants régionaux concernés ont voté blanc, reflétant l'absence de consensus pour désigner un candidat. Un troisième tour de scrutin a eu lieu mercredi matin, mais là encore sans aucune avancée. À partir du quatrième tour, le seuil d'élection passe de la majorité des deux tiers à la majorité absolue.