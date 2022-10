A la Une . ​Riz à La Réunion : stocks et prix garantis pour l'instant

La Réunion est à l'abri d'une pénurie de riz pour 2022 assure la Soboriz. La vigilance est de mise pour 2023. Par NP - Publié le Lundi 17 Octobre 2022 à 14:40





“Le risque ne concerne pas la Réunion à court terme. En tant qu’industriel transformateur local, nous avons un stock de matière première important pour couvrir nos besoins sur plusieurs mois”, assure la Soboriz.



Pour l’heure, la rizerie ne relève aucune difficulté d’approvisionnement en matière première : “Les pays producteurs exportent à ce jour les produits des récoltes antérieures qui ont été suffisamment abondantes pour répondre à la demande mondiale”, explique-t-elle.



Quant à une éventuelle augmentation du prix du sachet de riz, “il est encore un peu tôt pour le savoir”, déclare la Soboriz : “Les récoltes dans les grands pays exportateurs n’étant pas encore achevées, il est difficile de connaître les disponibilités réelles de matières premières pour couvrir les besoins de l’année 2023. Par contre, la dépréciation importante de l’euro par rapport au dollar aura très fortement impacté les prix d’achat des matières premières tout au long de l’année 2022, ce qui s’est déjà traduit par une révision des prix largement atténuée par la société et par les acteurs de la grande distribution”, justifie-t-elle.



La Soboriz dit regarder de près la situation en Asie de façon à anticiper au mieux le risque de pénurie d’ici l’an prochain : “Nous allons être très vigilants sur le résultat des récoltes à venir, de façon à anticiper au mieux la couverture de nos besoins pour l’année 2023. Cependant, il est possible qu’une récolte moins abondante ait un impact sur les cours de la matière première, obligeant la société à répercuter partiellement ces hausses de prix de revient”.



Le leader de la production de riz à La Réunion appelle par ailleurs la population à éviter le surstockage :“À ce stade, il est beaucoup trop tôt pour envisager une éventuelle pénurie de riz à La Réunion. Il n’y a donc pas lieu de chercher à stocker : la fourniture et les prix de vente sont couverts pour les mois à venir sur l’île. Nous conseillons à la population de garder sa consommation de riz habituelle”.



N’est-il pas temps de revoir notre consommation de riz ? La première rizerie de l’île se veut rassurante quant au risque de pénurie qui pourrait toucher l’aliment de base de la cuisine locale “Le risque ne concerne pas la Réunion à court terme. En tant qu’industriel transformateur local, nous avons un stock de matière première important pour couvrir nos besoins sur plusieurs mois”, assure la Soboriz.Pour l’heure, la rizerie ne relève aucune difficulté d’approvisionnement en matière première : “Les pays producteurs exportent à ce jour les produits des récoltes antérieures qui ont été suffisamment abondantes pour répondre à la demande mondiale”, explique-t-elle.Quant à une éventuelle augmentation du prix du sachet de riz, “il est encore un peu tôt pour le savoir”, déclare la Soboriz : “Les récoltes dans les grands pays exportateurs n’étant pas encore achevées, il est difficile de connaître les disponibilités réelles de matières premières pour couvrir les besoins de l’année 2023. Par contre, la dépréciation importante de l’euro par rapport au dollar aura très fortement impacté les prix d’achat des matières premières tout au long de l’année 2022, ce qui s’est déjà traduit par une révision des prix largement atténuée par la société et par les acteurs de la grande distribution”, justifie-t-elle.La Soboriz dit regarder de près la situation en Asie de façon à anticiper au mieux le risque de pénurie d’ici l’an prochain : “Nous allons être très vigilants sur le résultat des récoltes à venir, de façon à anticiper au mieux la couverture de nos besoins pour l’année 2023. Cependant, il est possible qu’une récolte moins abondante ait un impact sur les cours de la matière première, obligeant la société à répercuter partiellement ces hausses de prix de revient”.Le leader de la production de riz à La Réunion appelle par ailleurs la population à éviter le surstockage :“À ce stade, il est beaucoup trop tôt pour envisager une éventuelle pénurie de riz à La Réunion. Il n’y a donc pas lieu de chercher à stocker : la fourniture et les prix de vente sont couverts pour les mois à venir sur l’île. Nous conseillons à la population de garder sa consommation de riz habituelle”.