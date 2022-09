A la Une . ​Risques d’accident ou d’incendie : Peugeot, Citroën et Opel rappellent des véhicules

Cinq modèles de véhicules, récemment sortis d’usine, sont rappelés par les constructeurs Peugeot, Citroën et Opel, pour des raisons de sécurité. Par NP - Publié le Lundi 26 Septembre 2022 à 09:48





Expert, Traveller, 208 et 2008



Chez Peugeot, les véhicules Expert et Traveller produits entre le 20 et le 28 janvier 2022, portant les numéros d’identification e2*2007/46*0532*17 et e2*2007/46*0532*19 sont rappelés.



Les 208 et 2008 produites entre le 17 mars et le 30 avril 2022, dont le numéro d'identification est le e2*2007/46*0532*18, e2*2007/46*0533*20, e2*2007/46*0639*18 sont aussi concernées par un rappel en raison d’un risque d’incendie. Le faisceau de câblage haute tension peut être défectueux, ce qui pourrait entraîner un risque accru d’incendie.



Jumpy et Spacetourer



Citroën rappelle deux modèles : Jumpy et Spacetourer. Les véhicules concernés sont ceux fabriqués entre le 20 et le 28 janvier dernier, portant les numéros d’identifications e2*2007/46*0530*17 et e2*2007/46*0530*19. Comme pour les Expert et Traveller de Peugeot rappelés et fabriqués aux mêmes dates, le frein arrière peut être défectueux, ce qui pourrait entraîner une perte d’efficacité des freins de service, ce qui pourrait augmenter le risque d’accident.



Vivaro C et Zafira life



Des modèles d’Opel sont également présents sur la liste des rappels, avec des Vivaro C et des Zafira life dont les numéros d’identifications sont e2*2007/46*0532*17 et e2*2007/46*0532*19. Assemblés aux mêmes dates (soit entre le 20 et le 28 janvier 2022), les véhicules présentes là encore un risque de frein arrière défectueux pouvant augmenter le risque d’accident.



Les propriétaires des voitures concernées sont invités à contacter le concessionnaire.