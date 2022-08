​Richard porté au sommet de l’île par le Fan club du PSG

Le Fan club PSG la Réunion, accompagné du Caposs et de l’association Run Handi Mouv, ont permis à Richard, atteint d’une maladie rare, de réaliser son rêve : atteindre le sommet du Piton des Neiges. Ce sont 14 porteurs qui se sont relayés autour de Richard pour le transporter en joëlette jusqu’au sommet de l’île ce week-end. Plus de 1800 mètres de dénivelé plus tard, le groupe est arrivé à destination.



Devant la réussite de cette action solidaire, le fan club PSG Réunion a prévu prochainement d'amener Richard à Grand Bassin pour de nouvelles aventures. Le président du Fan Club, Alain Joineau, tient à remercier tous ceux qui ont participé à cette journée riche en émotion.