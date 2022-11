A la Une . ​Réunilab : Un accord trouvé entre les salariés et la direction

Après des jours de grève, un retour à la normale devrait avoir lieu dès aujourd’hui dans les laboratoires Reunilab Inovie. Par NP - Publié le Mardi 15 Novembre 2022 à 08:00





Bien qu’ils n’aient pas obtenu cette prime, après des heures de négociations, les salariés, fatigués, ont cédé, indique un représentant du CSE. Ces derniers se verront verser une prime carburant de 600 euros net et obtiendront 550 euros net de prime de fin d'année. Ils bénéficient d’une augmentation de 19 euros net, la prise en charge de jusqu’à trois jours de grève et voient le plafond de leur carte restaurant passer de 6,45 à 8 euros par jour. La direction complètera la part de chèques-cadeaux qui passera de 170 à 250 euros. Aussi, ils obtiennent la prise en charge d’une journée en cas d’alerte cyclonique rouge.



