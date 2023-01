​Retraites. S’attaquer à la fuite des capitaux

Sans polémiques, et propagandes mensongères, mettons simplement en lumière les faits, en élargissant notre champ d’investigation à tous les éléments ayant un rapport avec le financement des retraites. Comme dans une enquête policière ! Le peuple ainsi dument informé saura ce qu’il doit faire, comme il a toujours su le faire tout au long de notre histoire sociale.

– Nous découvrirons par exemple que la très officielle cour des comptes dénonce les 100 milliards de ressources publiques (notre argent), détournés chaque année vers les paradis fiscaux, sur les comptes personnels de riches tricheurs… Cette somme de 100 milliards est à mettre en relation avec les déficits présumés des caisses de retraites.



Or, surprise générale ! Le très officiel Conseil d’Orientation des retraites (COR) annonce que les caisses de retraite présentent « Un excédent de 900 millions d’euros pour l’année 2021 et 3,2 milliards d'euros en 2022 . C’est une bonne nouvelle !



– Malgré ces bons résultats, Madame Borne et son gouvernement continuent de s’acharner à passer en force cette réforme, prétendant que : « Les déficits vont s’élever dramatiquement entre 2022 à 2032 ». Mais ils sont obligés de constater à leur grand désarroi, que même en gonflant les données, les déficits seront dérisoires : soit 0,5 à 0,8 point de PIB selon le COR (1). Ces chiffres sont à mettre en relation avec les 100 milliards détournés vers les paradis fiscaux chaque année, qui représentent 4 à 5 fois le déficit hypothétique des caisses de retraite. En effet, 100 milliards c’est par exemple 4.3 points du PIB de 2021 qui selon l’INSEE s’élevait à 2297 milliards d’euros .



– Mais d’où viendraient ces déficits hypothétiques annoncés par madame Borne & Co, qui se garde bien d’évoquer la richesse produite par les gains de productivités dans cette période ?



– Leur réponse est à pleurer !

« De 2022 à 2032, (écrivent-ils), la situation financière du système de retraite devrait se dégrader. (Où est la preuve ?). La dégradation serait notamment causée selon eux, par les mesures d'économie sur la masse salariale de la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière (1) ». Les personnels de ces secteurs apprécieront, en particulier ceux de l’hôpital public. No comment !



En fait ! pour un déficit insignifiant et hypothétique des caisses de retraites, au lieu d’utiliser les moyens de l’état et la force publique pour obliger les riches tricheurs à payer leurs impôts comme tout le monde ; le président, Madame Borne & Co, s’obstinent à faire travailler jusqu’au bord du cercueil (si j’ose dire) les générations futures qui déjà se lèvent tôt, pour produire les biens et les services dont la population a besoin. En effet certain devront attendre jusqu’à 67 ans et plus pour toucher une retraite à taux plein.…

A méditer !



– De plus, dans de prochains articles, nous découvrirons qu’une autre politique de l’emploi et un partage équitable des gains de productivité permettraient de créer durablement un excédent des caisses de retraite : question taboue !

– Sur le fait qu'une augmentation des salaires (désindexés depuis 1982 par le ministre socialiste Delors), augmenterait parallèlement le montant des cotisations retraites… silence radio !



Bref !

À Suivre.