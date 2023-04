​Retrait des délégations au 12ème vice-président de la CASUD

Les récentes prises de position de Monsieur Harry MUSSARD, 12ème vice-président de la CASUD, remettent en cause la confiance qui lui a été accordée par le Président de la Communauté d'Agglomération du Sud de La Réunion.



En conséquence, le Président de la CASUD, soucieux de garantir le bon fonctionnement de l’institution et des services publics, a décidé de retirer les délégations qu'il avait confiées à cet élu.



Le Président de la CASUD rappelle que le conseil communautaire de la CASUD a pour mission de travailler pour que les populations des quatre communes membres de l’intercommunalité bénéficient de services de qualité en matière d’eau potable, d’assainissement, de transports public et scolaire, de gestion des déchets ou encore d’activité économique…



C’est grâce à ce travail que la CASUD participe au quotidien à l’amélioration de la qualité de vie et prépare l’avenir.