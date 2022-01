​Restrictions sanitaires : Macron veut présenter des dates d'allègement

Près de trois semaines après l’instauration de règles face à la vague Omicron dans l’Hexagone, le chef de l’Etat envisage un calendrier de désescalade des mesures de restriction, dévoile franceinfo .



"Il doit être possible de dire qu’à condition de rester patients et vigilants pendant une ou deux semaines encore, il sera possible de lever certaines mesures", a indiqué une source gouvernementale au média national.



Au vu de la situation sanitaire, les jauges dans les salles de spectacles, les stades et l'interdiction de consommer debout dans les cafés et les restaurants devraient encore être en vigueur un moment, mais un agenda d’assouplissement est souhaité par le gouvernement.



Emmanuel Macron veut pouvoir annoncer des dates aux Français pour une possible levée des mesures, tels que le télétravail imposé, rendu obligatoire à raison de trois jours par semaine dès lors qu’il est possible pour l’entreprise. Le travail à distance obligatoire pourrait pour l’heure être prolongé de deux semaines supplémentaires.



Les discothèques fermées, grandes victimes de la crise, seraient également incluses dans l’agenda de désescalade.



Un nouveau conseil de défense sanitaire se tient ce jeudi matin. Ce calendrier d’allègement des restrictions sanitaires devrait être évoqué.