​Restriction de la consommation d’eau pour les communes de Saint-André et de Bras-Panon

Suite à la pollution accidentelle qui a eu lieu sur le captage du Bras des Lianes qui alimente en eau Saint-André et Bras-Panon, la CIREST, la Ville de Saint-André et la Ville de Bras-Panon sont mobilisées aux côtés de CISE REUNION et de RUNEO pour limiter les impacts pour les abonnés de ces deux communes.



Il est rappelé aux abonnés de Saint-André et de Bras-Panon que, suite à l’arrêté préfectoral du 15 janvier 2021 interdisant la consommation de l’eau distribuée (sauf quartier de Ravine Creuse), celle-ci ne doit pas être utilisée pour :



- la boisson,

- le lavage des dents,

- la toilette des nourrissons

- la préparation et la cuisson des aliments, des boissons chaudes et des glaçons ; pour ces usages, il est demandé d’utiliser de l’eau embouteillée.



L’eau du robinet reste néanmoins utilisable pour les autres usages (toilette, douche).



Ces mesures doivent être respectées jusqu’à nouvel ordre. Cette situation perdurera plusieurs jours dans l’attente des résultats des analyses effectuées par l’ARS.



La Cirest, la Ville de Saint-André et la Ville de Bras-Panon sont conscientes des difficultés liées à ces restrictions, c’est pourquoi des distributions de bouteilles d’eau sont organisées quotidiennement dans plusieurs quartiers. Les plannings de distributions seront directement communiqués par les communes.



Nous remercions nos abonnés pour leur compréhension.