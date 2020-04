​Réseau CARSUD : Reprise du service restreint à partir du samedi 11 avril 2020

Suite aux mesures de confinement plus strictes annoncées par le gouvernement, la CASUD vous rappelle qu'à partir du samedi

11 avril 2020, les lignes de bus du réseau CARSUD fonctionneront à nouveau en mode restreint.



Les services seront assurés du lundi au samedi à partir de 7h00 et jusqu’à 17h30, sur la base des horaires «Dimanche et jours fériés».



Pas de bus les dimanches et jours fériés.



Ces mesures sont applicables jusqu’à nouvel ordre.



Le Président de la CASUD et les maires des communes membres (l’Entre-Deux, Saint-Joseph, Le Tampon et Saint-Philippe) vous remercient pour votre compréhension et collaboration.