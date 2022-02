Communiqué ​Reprise des activités de La Poste

Par LG - Publié le Vendredi 4 Février 2022 à 19:40





Toutefois, la distribution des lettres et des colis peut se trouver temporairement perturbée, avec des délais d’acheminement allongés.



Certains bureaux de poste peuvent être temporairement fermés.



Nous invitons nos clients à consulter la liste des bureaux ouverts sur le site laposte.fr.



Les services de La Poste et de La Banque Postale sont également accessibles en ligne : www.labanquepostale.fr



