​Reprise d’activité de la CIVIS lundi 11 mai

Dans le cadre de la réouverture de ses services, la CIVIS informe les administrés que des modalités de réception du public seront mises en œuvre dans le respect des règles de prévention et de protection dictées par la crise sanitaire et ce à compter du 11 mai 2020.



Ainsi, il conviendra de :

▪ Respecter la distanciation sociale

▪ Appliquer les gestes barrières



S’agissant des demandes de rendez-vous, celles-ci devront s’effectuer par téléphone ou mail aux contacts ci-après :

tel : 0262 49 96 00

mail : accueil@civis.re



Il est rappelé que le Numéro vert est accessible au 0 800 501 501.



Nous vous précisons que les équipements communautaires suivants restent fermés au public : site de

Grande-Anse, stade Michel Volnay, stade régional Gaby Folio, le camping de L'Etang-Salé.



La CIVIS compte sur votre compréhension et le respect des consignes.



La CIVIS.