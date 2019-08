Courrier des lecteurs ​Repaire de Là-Bas Si J'Y Suis n° 154 : "L’Humanité en Péril" un essai de Fred Vargas Vendredi 09 Août 2019 à 18h30 à Saint-Denis - "Le Manguier"

« L’Humanité en Péril » un essai de Fred Vargas

Débat par Dr Bruno Bourgeon





Le cri de Fred ! Un état des lieux édifiant de notre planète et de nos habitudes. Outre l'information qu'elle offre, Fred Vargas arrive en petit colibri face aux consciences politiques. Un énième plaidoyer pour rappeler que le pire nous menace si rien ne change. Alors on peut dire : "je sais , je sais , je sais ..." Le réchauffement, la déforestation, le surpâturage, la surpêche, les pollutions, le pillage de l'énergie fossile, de l'eau, la mort lente de la biodiversité, la fonte des glaces, la montée des océans et leur acidification, le dérèglement climatique... Ce n'est qu'un bref aperçu de la longue énumération des menaces gravissimes de toutes sortes qui pèsent sur notre monde vivant .



Fred Vargas a été chercheur au CNRS. Elle nous offre ici un condensé de son travail d'investigation très poussé, avec quelque 400 références de sa documentation. Mais dans un souci d'accessibilité pour le profane, elle va vulgariser ses données. Malgré tout, on n'échappe pas à des chiffres, statistiques, bilans… Tous plus catastrophiques les uns que les autres : Fred Vargas informe, accuse, dénonce ! C'est virulent, fort, passionné ! Il y a dans ce livre toute l'énergie du désespoir. Pourtant, à la fin, elle dit avoir les idées des espérantistes. " Les espérantistes, misant sur la prise de conscience grandissante des populations, fustigent évidemment l'inertie des gouvernements successifs depuis quarante ans, leurs liens politico-financiers avec les grands lobbies, et notre maintien coupable dans l'ignorance et l'illusion." On peut penser ce qu'on veut de la forme, ce livre est écrit avec la tête et le cœur.



Merci Madame Vargas



