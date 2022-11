​Remise des lots : inscriptions en ligne aux transports scolaires

Lors de la période d'inscriptions aux transports scolaires (pour l'année scolaire 2022-2023), la CASUD avait mis en place un jeu pour inciter le plus grand nombre à choisir l'inscription en ligne, plus simple, plus sûre, plus économique et plus rapide que l'inscription en personne dans les bureaux de la CASUD.



Quatre familles ont ainsi été récompensées (après tirage au sort) pour avoir effectué les démarches en ligne sur le site de la CASUD.



Il s'agit des familles HOARAU, ORANGE, THIERRY et FELIX respectivement du Tampon, de St-Philippe, de St-Joseph et de l'Entre-Deux.



Et ce mercredi 2 novembre 2022, M. Daniel Maunier, Vice-Président délégué aux Transports, a donc remis, au nom du Président André Thien Ah Koon, les lots (d'une valeur totale d'environ 2000€) : 1 nuit pour chaque famille en hébergement insolite (bulle transparente afin de pouvoir contempler le ciel étoilé) pour 4 personnes dans les Hauts de l'île.