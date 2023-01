A la Une . ​Réforme des retraites : Les élus réunionnais dans la rue

L’appel à la grève générale contre la réforme des retraites a mobilisé 7.300 personnes dans les rues de Saint-Denis et de Saint-Pierre selon la préfecture. Parmi eux, la maire du chef-lieu, Ericka Bareigts, qui a chaussé ses baskets pour suivre le cortège jusqu'à la préfecture.La présidente de Région a elle aussi compté parmi les manifestants réunis à Saint-Denis, le député Frédéric Maillot à ses côtés, pour dire non à la réforme.Jean Hugues Ratenon a lui aussi affiché son soutien en prenant part à la manifestation dans le Nord. Le député s’est dit satisfait de la mobilisation, soulignant “la présence de beaucoup de jeunes, mais aussi de retraités, qui sont là par solidarité”.Le maire de Saint-Joseph et 1er Vice-Président du Conseil Régional était, quant à lui, dans le Sud aux côtés de la députée Emeline K/Bidi. Il a lui aussi fait par de sa satisfaction face à l'ampleur de la mobilisation. Patrick Lebreton y voit " un signal fort envoyé au Gouvernement Borne-Macron".













Les maires du Port et de Saint-Paul, Olivier Hoarau et Emmanuel Séraphin, ont apporté leur soutien aux manifestants en annonçant









La députée Karine Lebon n’a pas pu battre le pavé mais s’est montrée mobilisée contre la retraite à 64 ans dès hier, laissant pour preuve son intervention en commission des affaires sociales.Les maires du Port et de Saint-Paul, Olivier Hoarau et Emmanuel Séraphin, ont apporté leur soutien aux manifestants en annonçant un service minimum au sein de leur municipalité respective ce jour.