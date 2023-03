Communiqué ​Réforme des retraites : "Des solutions réunionnaises aux problèmes réunionnais !"

Publié le Mardi 7 Mars 2023

Communiqué de Patrice Selly :



A l’heure où les écarts de niveaux de vie avec les retraités de France métropolitaine sont déjà considérables, " je rappelle qu’à La Réunion, nous avons le triste record des pensions les plus faibles de France ".



Dans tout l’Outre-mer, la situation des retraité·es est plus précaire qu’en France métropolitaine. Et la réforme des retraites annoncée par le gouvernement ne devrait pas l’améliorer. " L’amélioration de la situation des retraités les plus modestes est particulièrement urgente en Outre-mer, compte tenu de la grande pauvreté de certains d’entre eux ".



Aussi, nous avons des spécificités qui ne doivent pas être occultées dans ce débat comme la pauvreté, la précarité de l’emploi, l’emploi des femmes, l’âge de départ à la retraite plus tardif, les pensions moyennes plus faibles, les spécificités de territoire.



" Il existe des inégalités, un taux de chômage qui est beaucoup plus important chez les jeunes et les seniors, des qualifications qui sont moindres et donc des niveaux de revenus plus bas. Rien de tout cela n’est intégré dans la réflexion et dans l’étude d’impact sur cette réforme des retraites ! Les réalités spécifiques de La Réunion doivent être prises en compte afin de garantir un système de retraite équitable ".



Par conséquent, " cette réforme des retraites doit impérativement s’inscrire dans le cadre d’une réflexion plus profonde autour d’un projet de société conforme à ces multiples enjeux et problématiques structurels ".



"Nos seniors ne sont pas épargnés, il est donc primordial de tout faire pour garantir et assurer la revalorisation des retraites des Réunionnais, la protection des personnes les plus vénérables et le pouvoir d’achat des retraités réunionnais "