​Recours au 49.3 - Vive la chienlit !

Lundi soir, devant la chaîne parlementaire retransmettant les discours précédant le vote de la Motion de censure du groupe parlementaire LIOT, je me suis rendu compte que deux camps inconciliables, irréductiblement opposés, se faisaient face. Deux camps opposés, sans compter évidemment la rue, dont la rage contre le gouvernement n’est pas prête à disparaître (j’écrivais cela avant l’intervention télévisée hors sol du chef de l’Etat vers seize heures …).





Par souci de transparence, je suis évidemment contre cette réforme des retraites, même si beaucoup de gens ne peuvent pas oublier que les mêmes qui aujourd’hui combattent le projet du gouvernement et la politique de Macron sont les mêmes que ceux qui ont appelé à voter pour lui pour le deuxième tour de la Présidentielle en 2022, directement ou indirectement, avec le succès que l’on sait.



Je dois aussi reconnaitre que j’eusse aimé que cette motion de censure passe, que des députés de la Macronie choisissent de voter la censure et abandonnent le camp macroniste. Malheureusement, ce n’est pas arrivé, à neuf voix près.



J’ai évidemment préféré les discours de l’opposition, la comparaison de Macron avec Caligula, et détesté le petit discours d’Elisabeth Borne. Comparer les députés de l’opposition avec des ennemis de la Nation, c’est abominable ! Appeler violence le fait de chanter les couplets de la marseillaise en plein hémicycle est d’une stupidité sans nom. Alors qu’évidemment, ce que je considère comme des violences, c’est tous les artifices constitutionnels utilisés par Macron et Borne pour empêcher le libre examen de ce projet de loi par le Parlement. Comme le recours à l’article 49.3, comme le fait de recourir à un examen du texte en commission mixte paritaire après une première lecture, pour un texte qui n’avait même pas encore été voté par l’Assemblée nationale, tout cela sont de véritables violences, sont des attaques menées contre le peuple français.





Le Gorafi a sorti quelques blagues bien amusantes sur ces épisodes. Sur ce 49.3 qui a échappé à la surveillance d’Elisabeth Borne et qui a mis le bordel un peu partout en France pendant la nuit. Sur l’Education nationale qu’Emmanuel Macron a choisi de renommer en «Jeunesse macronienne» pour lui donner un second souffle ! En rappelant une diatribe de Macron qui avait dit : «Il faut savoir s’inspirer de l’histoire!»



Comme des millions de français, je fais donc grève par procuration, en laissant ceux qui ont appelé à voter pour Macron, se battre pour empêcher ce projet de passer, malgré la fin de l’examen du texte devant le Parlement. J’apprécie aussi tout particulièrement le processus enclenché de notabilisation et de la respectabilisation du Rassemblement National permis par les votes de ces motions de censure autour la motion non partisane du groupe LIOT.



Ce que je trouve néanmoins particulièrement pathétique, ce sont les appels désespérés des parlementaires macronistes, ou macro-compatibles, à l’appui des préfets et des forces de l’ordre pour sécuriser leurs permanences et leurs domiciles. La violence des manifestations se comprend parfaitement lorsqu’on peut voir un gouvernement totalement autiste face au rejet de son texte et de son projet par l’immense majorité des français. Il leur faut assumer leur vote de ce texte et faire face, affronter, la fureur des français et des opposants à Macron qu’ils ont choisi de soutenir. Qu’ils assument !