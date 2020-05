Courrier des lecteurs ​Réalité des Utopies Par Bruno Bourgeon, porte-parole d’AID - Publié le Jeudi 14 Mai 2020 à 11:00 | Lu 53 fois





Vouloir construire un autre monde signifie ne pas se satisfaire de celui-ci. Coronavirus, crise sanitaire, chômage, crise économique, urgence sociale, urgence climatique, crise démocratique : notre monde tourne-t-il rond ?



Ce ne sont pas deux mois confinés, parenthèse inattendue, qui serviront de leçon. Remettre tout le monde au travail, plus, et plus longtemps, pour « relancer » l’économie, regagner quelques points de PIB, refaire décoller les avions, voguer les tankers, rouler les voitures, revendre du pétrole et des aspirateurs, bref remettre sur de bons vieux rails le monde et nous mener tout droit, encore plus vite, dans le gouffre. Folie ! Notre société moderne n’a pas d’avenir, elle est irréalisable : ELLE EST utopie. Nous vivons une utopie.



Pourtant, ailleurs, ici et là, aux 4 coins du globe, sur les 5 continents, des femmes, des hommes expérimentent d’autres manières de faire, de vivre ensemble, de produire, de manger, d’échanger. Elle(il)s ont rêvé d’autres mondes et n’en sont pas restés là. Elle(il)s les construisent à 10, 100, 1000, quelques millions. Les inspirations sont diverses, les références multiples, mais tou(te)s partagent une certitude : il est possible de faire autrement.



Cherchons-les. Nous en connaissons. Ecoutons ce qu’elle(il)s ont à dire, observons leurs façons de faire et de vivre leurs utopies concrètes, dans un appartement cossu, une forêt primaire, au large des côtes thaïlandaises, dans une zone de guerre, ou ailleurs… Partageons leurs difficultés, leurs prouesses, leurs doutes, leurs échecs, et même leurs réussites.

Montons à bord, rejoignons-les : que vivent les utopies !



