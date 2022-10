A la Une . ​Rappel de marmites à riz : Risques d'électrocution

Un rappel de marmites à riz de 1 litre de la marque Tristar est opéré par les distributeurs Carrefour et Carrefour Market à La Réunion. Des dysfonctionnements sont possibles et peuvent provoquer des chocs électriques. Par La rédaction - Publié le Mercredi 19 Octobre 2022 à 15:55





La marmite à riz n’est pas conforme en termes de résistance à l’humidité. Elle peut provoquer des chocs électriques et les dysfonctionnements peuvent avoir pour conséquence des dommages internes.



Les marmites à riz de 1L de la marque Tristar de référence "RK-6126" et du lot au numéros de série T14691 sont rappelées par le distributeur, Carrefour et Carrefour Market. L'alerte a été diffusée sur le site gouvernemental " Rappel Conso ". Il est demandé à ceux qui possèdent ce modèle de marmite à riz de ne plus l'utiliser et de la rapporter au point de vente. Un numéro de contact est disponible : 0262426939.

