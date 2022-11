A la Une .. ​Rappel conso : Des peluches Huggy Wuggy présentent un risque d’arrêt respiratoire

Publié le Mardi 8 Novembre 2022





Outre les effets de la peluche à la mode qui peuvent s'avérer néfastes sur le comportement des plus jeunes, désormais, ce sont des peluches de 40 cm (divers coloris) à l’effigie Huggy Wuggy qui sont rappelées.



Ces jouets, sans marque, commercialisés du 21 mai au 08 septembre dernier dans la France entière, sont non conformes et dangereux du fait de l'accessibilité au rembourrage qui peut alors être ingéré par un enfant.



Le produit présente un risque d'arrêt respiratoire . Il est demandé au consommateur de ne plus utiliser le produit et de le rapporter au point de vente. Numéro de contact : 0623026741De la même façon, des peluches porte-clefs Huggy Wuggy de 20 cm, distribués dans la France entière sont rappelés. Ces derniers présentent un risque d'ingestion de petits éléments détachables (anneau du porte-clé). Le consommateur risque là aussi l'arrêt respiratoire, la suffocation.