Mayotte ​Randonneurs agressés à Mayotte : Deux suspects arrêtés

Deux hommes suspectés de vols avec violence sur trois groupes de randonneurs ont été retrouvés par la gendarmerie de Mayotte et sont actuellement placés en détention provisoire. Sur la piste du lac Dziani à Mayotte, ils avaient grièvement blessé un randonneur en le poignardant au ventre, en août 2020. Par Zinfos 974 - Publié le Vendredi 7 Janvier 2022 à 15:08





Suite à l’ouverture d’information judiciaire, les deux hommes ont été mis en examen et placés en détention provisoire dans la maison d’arrêt de Majicavo. Le 23 août 2020, trois groupes de randonneurs (six personnes au total) tombent dans un guet-apens sur la piste du lac Dziani à Labattoir. Deux hommes les accostent et dérobent leurs affaires. Une victime sera grièvement blessée, après un coup de couteau dans le ventre. Elle sera évacuée à l’hôpital et son pronostic vital sera engagé. Les médecins, après les soins, délivreront une incapacité temporaire de travail de 21 jours pour la victime."Diligentée par la brigade de PAMANDZI sur la base de la description faite par les victimes et de recoupements établis par les enquêteurs, l’enquête a finalement abouti à l’identification des mis en cause", indique la gendarmerie de Mayotte sur sa page Facebook. Le premier suspect, arrêté le 13 octobre 2021, reconnaîtra les faits durant sa garde à vue mais minimisera sa participation. Quant au second, interpellé le 4 janvier 2022, il avouera avoir participé à l’agression avant de se rétracter.Suite à l’ouverture d’information judiciaire, les deux hommes ont été mis en examen et placés en détention provisoire dans la maison d’arrêt de Majicavo.