Rallye : Law-Long s'impose, Dorseuil sort de la course au titre

Le pilote de la Volkswagen Polo R s’impose au terme de la quatrième étape du championnat de La Réunion des rallyes. Il hérite de la victoire après la sortie de route de Damien Dorseuil qui menait la course à deux spéciales de l’arrivée. Par Baradi Siva - Publié le Lundi 19 Septembre 2022 à 09:00





Thierry Law-Long s’impose pour la deuxième fois de la saison et étend son avance au championnat de La Réunion des rallyes. Le “Chinois volant” remporte la Ronde de l’Est et possède 90 points d’avance sur Loïc Grondin avec seulement deux épreuves encore à disputer.Le pilote de la Volkswagen Polo R se retrouve pour la deuxième fois d’affilée sur la plus haute marche du podium suite aux déboires de son adversaire direct, Damien Dorseuil.Thierry Law-Long a été touché par l’annonce de la sortie de piste du pilote de la Ford Fiesta R5. Il a exprimé son inquiétude et a salué les performances de son rival au micro de nos confrères de Radio Est Réunion.

Erreur fatale au championnat ?



Sans cette sortie de route, Damien Dorseuil serait revenu à seulement 54 longueurs du “Chinois volant”, ce qui aurait pu prolonger le suspens jusqu’à la dernière épreuve du championnat et même après si la décision de la fédération au sujet de la pénalité infligée à l’équipage de la Ford Fiesta R5 au Ce nouvel abandon sonne sans doute le glas pour Damien Dorseuil qui glisse à la 7e place du championnat de La Réunion des rallyes. Même s’il peut mathématiquement combler son retard, il ne pourra pas remporter le titre sans faux-pas majeur de Thierry Law-Long et plusieurs autres compétiteurs.Sans cette sortie de route, Damien Dorseuil serait revenu à seulement 54 longueurs du “Chinois volant”, ce qui aurait pu prolonger le suspens jusqu’à la dernière épreuve du championnat et même après si la décision de la fédération au sujet de la pénalité infligée à l’équipage de la Ford Fiesta R5 au Tour Auto continuait à se faire attendre.

Sans pression, SCF met le turbo



Stéphane Sam-Caw-Frève a rencontré des problèmes de pression de turbo dès la première spéciale de la Ronde de l’Est. Une minute de perdu au chrono initial lui a retiré toute chance de se battre pour la victoire ou le podium.



SCF avait expliqué lors du Tour Auto qu’il avait encore des difficultés Stéphane Sam-Caw-Frève a rencontré des problèmes de pression de turbo dès la première spéciale de la Ronde de l’Est. Une minute de perdu au chrono initial lui a retiré toute chance de se battre pour la victoire ou le podium.SCF avait expliqué lors du Tour Auto qu’il avait encore des difficultés suite à son grave accident . Il semble avoir retrouvé sa forme lors de la Ronde de l’Est. Le triple vainqueur du Tour Auto a remporté les trois spéciales disputées ce dimanche avant l’annulation de la dernière boucle après des sorties de piste sur les deux tracés.





