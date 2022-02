Société ​Racontez-nous vos pires dates !

Un crush bien plus séduisant sur ses photos qu’en vrai, un Dom Juan qui s’avère être plus intéressé par vos amis, une personne qui vous donne rendez-vous au fast-food du coin et qui vous laisser régler la note après avoir passé son temps à parler d’elle, ou à l’inverse un tête-à-tête où l’on ne trouve rien à se dire… Racontez-nous votre pire date ! Par SF - Publié le Lundi 14 Février 2022 à 21:00

La Saint-Valentin est le Saint-jour des amoureux, l’occasion pour les couples de se dire et de se prouver leur amour, en témoignent les story effrénées sur Instagram aujourd’hui…



Mais avant de trouver "votre alter ego", "votre perle rare", "votre être cher" et "bien-aimé" qui finira sûrement par vous donner des surnoms que vous n'assumerez pas, vous passerez sûrement par la case rencontre en ligne et dates, et êtes loin d’être seul.



Plus d'un tiers des relations naissent en ligne



Près d’un quart des Français ayant trouvé un partenaire depuis mai 2021(confinement oblige) l’ont rencontré sur une application de dating, soit deux fois plus qu’avant la crise sanitaire, révèle une étude de l’IFOP. Le nombre de personnes ayant rencontré un partenaire sur des sites web dédiés à autre chose qu’aux rencontres est aussi en hausse (17% en juin 2021, contre 10% en janvier 2020). Au total, les espaces de sociabilité numérique ont été à l’origine de plus d’un tiers des relations nouées entre mai 2020 et mai 2021.



Dans le contexte actuel, rencontrer l’amour en ligne parait une bonne option… Nombre de ceux qui en ont fait l’expérience pourront confirmer que tout n’est pas si simple quand le virtuel laisse place à une rencontre dans la vie réelle…



"Un couteau dans le dos"



En matière de dates ratées, chacun à sa version. Pour Mattias*, se fut une découverte déconcertante :



"C’était un rencard Tinder. La femme avec qui j’avais rendez-vous a fini par m’avouer qu’elle était l’amie de la copine de mon pote. Au fur et à mesure de la discussion, j’ai découvert à quel point l’amie en commun me détestait. Mais ce n’est pas le pire, car si elle a fait en sorte qu’il ne se passe rien, c’est parce qu’elle avait prévu de brancher cette fille à un ami, pourtant en couple avec enfant. Au final, j’ai découvert qu’elle et son mec ont prévu de casser tous les couples du groupe pour y placer ses copines. D’autres, comme moi, devaient être éloignés. Comme il faut tuer le messager, j’ai perdu des amis de 15 ans."



En retard, "il puait l’alcool"



Pour Anyssa*, c’est sans doute sa rencontre avec Julien qu’elle n'oubliera jamais, “mais pas pour les bonnes raisons” :



Après avoir discuté des heures avec Julien sur une célèbre appli de rencontre, elle se prépare pour une belle soirée au restaurant avec lui. Une fois au point de rendez-vous, Anyssa patiente près de 30 minutes pour retrouver un Julien qui ne correspond pas tout à fait à sa photo de profil, et qui est ivre. Ce dernier l’invite chez lui pour “un dernier verre”...



“Je lui aurais donné 10 ans de plus et il puait l’alcool, j’étais dégoutée de m’être préparée pour ça !”, se souvient-elle.



La romance s'arrête avant donc d’avoir commencé pour ces deux-là..



"Il lui manquait une dent"



Sandra* revient quant à elle sur un date dans un café qui la fait encore sourire aujourd’hui : “C’était un mec sur T****r, il me plaisait physiquement, on s’est rencontrés assez vite. Nous nous sommes installés dans un café mais lorsqu’il s’est mis à sourire, je me suis aperçue qu'il lui manquait une dent de devant.. Je suis resté polie le temps du café tout en restant focalisée sur cette dent absente... A peine sortie du café, je l’ai bloqué", avoue-t-elle.



Quand il n’y a pas de feeling…



Motivé, Mickaël a fait l’aller retour Piton Saint-Leu, Bras Panon, soit près de 3h00 de route pour retrouver celle qui ne sera pas sa moitié.

“On commençait à bien discuter…Elle n’avait pas le permis et elle me plaisait vraiment”, explique Mickaël*, qui a surmonté 3h de route pour aller chercher son "date" chez elle, à Bras-Panon, pour l'amener chez lui, à Piton Saint-Leu. Une fois arrivé chez lui avec Noemie*,celle-ci montre des signes de fatigue… “Elle commençait à bailler, à s’ennuyer, à regarder son téléphone. Elle s’est endormie !", regrette-t-il. Aux alentours de 3h du matin, Noémie se réveille et devant l'absence évident de "feeling", Mickaël repart pour 3h de route pour la reconduire chez elle et rentrer chez lui.



Et vous, quel a été votre pire date ?



* prénoms d'emprunt





