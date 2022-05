La grande Une ​Racisme : Des Réunionnais pris à partie pendant un pique-nique en métropole

Alors qu’ils pique-niquaient dans un parc à Saint-Raphaël dans le Var, un groupe de Réunionnais s’est vu interpellé par une promeneuse tenant des propos jugés racistes. Par NP - Publié le Vendredi 6 Mai 2022 à 08:09

La dame au chien semble visiblement dérangée de voir le groupe installé pour un repas dans le parc muni de marmites. “Vous prenez vos casseroles (...) c’est marqué, la pancarte est là”, pointe-t-elle du doigt.



"Allez faire ce que vous voulez chez vous!"



S'en suit une altercation verbale : “Vous allez partout, vous mangez..”, poursuit la dame. L'une des jeunes femmes présente au repas familial la questionne alors : "On envahit la France ?" "Oui, bien sûr", répond la passante avant de poursuivre : "Allez faire ce que vous voulez chez vous!"



"Je suis Français ! Je viens de La Réunion, je suis français, non ?" rétorque un jeune homme.

La promeneuse n'en démord pas, en partant, elle lâche : "Mais pourquoi vous venez ici ? "

La vidéo a fait le tour des réseaux et les propos de la promeneuse ont choqué la toile.

