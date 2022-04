A la Une . ​Qui a dit que mon carry de poisson « lé pas bon » ?

Par Gilette Aho - Publié le Samedi 2 Avril 2022 à 18:58





PS : Qui a dit que mon carry poissons lé pas bon… Créole y aime bien cause derrière le dos ! … Boire oui mais de l’eau Edena ! Pourtant j’ai bien suivi la recette sur le site goutanou ! La veille du 1er avril, comme chaque jeudi je suis allée au petit marché. Je m’étais dit qu’un bon carry de poissons ferait l’affaire pour le pique-nique avec les lecteurs de Zinfos !Dans ma cuisine le smartphone posé sur le frigo, j’ai suivi scrupuleusement les conseils de mon cuisinier préféré feu Christian Antou. Comme c’était l’heure de l’apéro, je me suis servie deux « petits rhum arrangé ». Hic !Ma fille m’a alors téléphoné de la métropole. Au fil de la conversation je lui ai confié que j’étais fatiguée d’entendre « les causements du gouvernement à la radio et à la télé au sujet des élections et que je préparais tranquillement un carry de poisson pour le pique-nique sur le front de mer ». Sur ce, elle m’a répondu « mieux vaut que tu écrives au lieu de faire la cuisine ». Elle a raccroché. J’étais vexée… Pourquoi elle m’a dit ça ?De colère (qui est mauvaise conseillère) j’ai ouvert mon frigo, il y avait deux petites bières dodo qui m’ont fait de l’œil. HicIl fallait quand même finir mon carry de poissons. Mes voisins sont venus me récupérer pour le pique-nique (je n’ai plus de point sur mon permis donc je ne conduis plus). Nous voilà partis pour un déjeuner sur l’herbe.- Et comment tu as fait pour perdre tous tes points sur ton permis ? m’a demandé la petite amie de mon voisin.J’étais à mon troisième verre de vin rouge bio (soit dit en passant le vin bio est plus facile à digérer parce que le taux de sulfites est faible, il se laisse boire facilement). Je m’entends encore lui répondre « c’est à cause du gouvernement ! Depuis qu’ils ont mis ce système de permis à points je ne m’y retrouve plus dans mes points. Le mois dernier, la police faisait un contrôle routier. L’agent m’a demandé de me garer et de présenter mes papiers.C’est là que j’ai appris que je n’avais plus de points sur mon permis. Tu te rends comptes ! Attendre que la police m’arrête pour découvrir que je n’ai plus de points sur mon permis ! Hic.Bon comme il fallait écrire un article pour Zinfos, je me suis éloignée du groupe après le repas. Tout en savourant le petit verre d’anisette en digestif, j’ai rédigé sur mon smartphone le papier à propos de la suspension des permis des séniors.A part quelques coquilles, je vous jure amis lecteurs que j’étais saine decorps et d’esprit. Hic !PS : Qui a dit que mon carry poissons lé pas bon… Créole y aime bien cause derrière le dos ! … Boire oui mais de l’eau Edena !