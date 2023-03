A la Une . ​Quelle forme prendra la manifestation devant la SRPP ?

L'intersyndicale s'est réunie ce vendredi matin à Saint-Denis pour décider de la forme que prendra la mobilisation anti-réforme des retraites dans les prochains jours. Parmi les rassemblements attendus, celui de la SRPP fait naître forcément quelques inquiétudes chez les usagers de la route et les autorités.

Faut-il aller faire son plein d’essence d’ici dimanche ? L’intersyndicale détient une partie de la réponse. Tous les leaders syndicaux se sont réunis ce matin à Saint-Denis pour envisager la suite à donner au mouvement contre la réforme des retraites.

Parmi les points de rassemblements évoqués autour de la table, celui qui se positionnera en face des cuves de la SRPP a de quoi rappeler des mouvements sociaux mémorables de La Réunion.



A cette heure, l’intersyndicale a jeté les premières bases du format que devrait prendre cette manifestation mais la suite de l'histoire s'écrit encore en pointillés pour l'instant.



"Honnêtement, on n’a pas arrêté d’actions définitives. Mais arrivé le jour J, peut-être qu’on ne va pas tout maîtriser", nous explique un leader de l'une des organisations syndicales. Des certitudes émergent néanmoins. Leur mobilisation débutera lundi à 7 heures devant la Société Réunionnaise de Produits Pétroliers.



"Notre idée c’est de marquer une présence sur des lieux stratégiques, pas forcément pour bloquer", ajoute-t-il mais le reste se décidera au fil de l’eau, en fonction de l’humeur des manifestants.



Des actions au fil de l'eau



"On va arriver devant. On va sûrement planter des tentes. On ne va pas là-bas pour bloquer mais au moins pour marquer une présence avant tout, sur un point stratégique de La Réunion et peut-être que, durant cette présence, un camion ne sortira pas et en fonction de l’événement, on fera peut-être un filtrage", évoque-t-il tout en restant évasif pour préserver aussi l’effet de surprise.



Si du chahut est donc attendu devant l'enceinte du site de stockage pétrolier et aux différentes entrées de la ville du Port (Zac 2000, Sacré Coeur, EDF, axe mixte), les salariés de la SRPP pourraient également rejoindre le mouvement puisque des sections syndicales sont implantées au sein de la SRPP fait savoir ce représentant syndical.



Le plan d'attaque continuera sans doute à être affiné tout au long du week end avant une semaine de mobilisation dont le point d'orgue est jeudi, journée de mobilisation à l'échelle du pays.