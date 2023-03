La grande Une ​Quelle forme prendra la dixième journée de grève contre la réforme des retraites mardi ?

Alors que tous les regards sont braqués sur le Conseil constitutionnel qui pourrait censurer la loi, la rue affichera une nouvelle fois son refus d’application de la réforme des retraites mardi prochain. Par LG - Publié le Samedi 25 Mars 2023 à 11:38

"Ni le 49.3 - véritable aveu d’échec de ce gouvernement-, ni l’intervention télévisée du Président de la République n’ont altéré notre détermination à combattre la réforme des retraites et en obtenir l’abandon", lance ce samedi l’intersyndicale CFDT, CGTR, FO, CFE CGC, CFTC, UNSA, Solidaires, FSU, SAIPER, UNEF, ATTAC et FGR (Retraités de la Fonction Publique).



Mardi prochain 28 mars, une dixième journée de protestation est prévue dans le nord et dans le sud.



A Saint-Denis, le cortège partira du Jardin de l’État où le rendez-vous est fixé à 9 heures. Le défilé empruntera les rues Labourdonnais, Jean Chatel pour finir au Barachois.



A Saint-Pierre, le point de ralliement est donné au rond-point de Pierrefonds dès 5 heures. Puis le convoi se dirigera vers le rond-point McDo à partir de 9 heures pour défiler jusqu’au front de mer.



Loin d’être atteinte par la lassitude, l’intersyndicale estime que la 9ème journée de mobilisation de ce jeudi 23 mars compte parmi les plus suivies depuis le début du mouvement.



"Le mouvement social a fait la démonstration par les manifestations et les grèves dans tous les secteurs professionnels toujours mobilisés que cette réforme des retraites était brutale, injuste et injustifiée. Face au mépris, aux contre-vérités et à l’entêtement incompréhensible et dangereux du chef de l’État et du gouvernement, nous répondons par la légitimité de nos revendications et l’exigence de justice sociale et de partage de la richesse. Cette réforme est profondément illégitime : illégitimité sociale, illégitimité populaire et désormais illégitimité démocratique. Le puissant rejet de cette régression sociale doit continuer à s’exprimer publiquement jusqu’à son retrait", évoquent les syndicats.



Alors que les manifestants fondent leurs espoirs sur la censure de la loi par le Conseil constitutionnel, leur dernière carte sera le RIP, le Référendum d’Initiative Partagée, si les Sages venaient à considérer la loi conforme à la Constitution.