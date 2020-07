​Que cherche-t-on a la préfecture ?

À nous rappeler que Bouygues et Vinci sont au-dessus des lois ?



Que le refus de 3 maires et de milliers de réunionnais de voir le pays saccagé par des mega carrieres ou encore que la santé des riverains ne compte pas plus face a l'appétit de quelques transporteurs trop bruyants ?



Que Paris, peut décider de l'inégalité citoyenne ?



L'Etat republicain devrait écourter cette insulte aux réunionnais en exigeant la résiliation du marché de digue aux frais du groupement NRL défaillant et faire reprendre des etudes serieuses pour terminer proprement ce chantier.