​Quatorzaine: Toutes les personnes testées ce lundi peuvent regagner leur domicile

Toutes les personnes testées le lundi 13 avril ont eu des résultats négatifs. Elles ont donc pu rentrer chez elles et sont désormais soumises aux mêmes règles de confinement que le reste de la population. C'est ce que vient d'annoncer la préfecture de La Réunion.



Ces 141 personnes étaient arrivées à La Réunion le 31 mars et directement installées dans des centres d’hébergement dédiés à leur retour de métropole.



Rappelons qu'avant toute sortie de leur centre d’hébergement, un dépistage est organisé par l’Agence régionale de santé. Une équipe mobile de prélèvement, composée de praticiens du CHU ou de laboratoires privés, se rend dans les centres dédiés pour tester toutes les personnes devant quitter le lieu de quatorzaine.



La campagne de dépistage est réalisée le 12ème ou le 13ème jour de la quatorzaine, afin que les personnes puissent savoir, à l’issue de leur quatorzaine, si elles sont atteintes par le virus ou non.



Jeudi prochain, 20 autres voyageurs seront testés de la même manière. Ils pourront eux aussi savoir s'ils peuvent regagner leur domicile.