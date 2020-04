Courrier des lecteurs ​Quartier des Camélias : Voyage au bout de l’enfer + orgie de décibels graveleux

Je vous demande tout-de-suite de me pardonner si mes idées paraissent quelque peu confuses mais j’ai une excuse aussi : depuis deux nuits, le quartier compris entre la Sécu, Château-Morange, Jacques-Coeur, les Camélias, la Trinité et Montgaillard ne dort plus. Because un chantier de BTP a décidé de mettre les bouchées quadruples pour combler son retard de trésorerie.



Précision : je suis de tout coeur (nous le sommes tous) avec les entreprises qui ont pâti du confinement. Elles ont des ouvriers à payer, des factures à honorer. Ça, nous le savons tous et leur souhaitons meilleure chance. Mais… mais-mais-mais, si nous avons de l’empathie envers ces sociétés qui font travailler nos semblables, on attendrait un minimum de compassion en retour.



Or, lorsque vous avez un chantier de BTP qui fait fonctionner je-ne-sais combien d’engins, entre 22 h et 2 h du matin, avec le vacarme des tracteurs, tractopelles, bétonneuses et camions-toupies ; avec ces bip-bip-bip qui les caractérise ; aucun Morphée ne vous plongera dans les limbes d’un sommeil réparateur. Des nuits hachées en petits bouts, plus épuisantes que réparatrices.



Si nous respectons plutôt bien le confinement à La Réunion, ce qui explique le peu de dégâts « relatif » du coro-truc, ce n’est pas parce qu’on aime ça. On respecte parce que c’est raisonnable, point ! Mais pour le moral, ben, pas terrible. Il y a des gens chez nous qui aimeraient bien dormir. Les vieux cons de mon espèce par exemple (le 1er qui ricane, je lui vote 15 jours de plus d’autor’ après le 11 mai).



Comme disait Pierre-Jean Vaillard dans un moucatage à l’intention de Bécaud, « à cet âge-là, on a le sommeil léger, un chien qui hurle, une chouette, in coup d’pèt’, une chanson de Mimitte-le-Chatte… »



J’ai aussi, en-dessous de mon studio, un coq. Parfois, il mélange ses timings. Il lui arrive d’appeler le couperet à une heure du mat. Mais un chant de coq, ça a quelque chose de naturel et sympa. Notre Agénor-de-la-Trinité ne dérange pas grand monde. « Coq la chanté casse PAS mon sommeil ! »



Mais ce n’est pas tout, comme dirait Régis (inside joke) :



Pour couvrir les vacarmes nocturnes du chantier et les décibels de sa compagne, un des voisins de l’immeuble met de la musique. Je reconnais qu’il a bon goût, Beethoven, Mozart, Jean-René Caussimon… Hier soir, c’était la 5è Symphonie. « Ta-ta-ta-taaaaaaa/Ta-ta-ta-taaaaa… » Ben c’était comme une manière de question-réponse entre Ludwig et la dame soumise aux pires sévices. Car ses « ta-ta-ta-taaaaaa » à elle tenaient plutôt du « oui-oui-oui-ouiiiii ».



Allez fermer l’oeil, vous, avec ces tortures d’un côté (le chantier, pas le coq) et les vocalises orgasmiques d’une dame bien comme il faut !



Bon, j’arrête là mes délires en vous assurant tout-de-même que tout ce que je vous raconte est vrai. Ok ! Je sors ===>



P.S. Je confirme, tout est vrai et si je tenais à vous le raconter, c’est parce qu’en ces temps pas vraiment marrants, rire un peu ne fait de mal à personne ! Jules Bénard Lu 126 fois Jules Bénard Le plus ancien de l’équipe ; la mémoire de Zinfos. Jules Bénard, globe-trotter et touche-à-tout... En savoir plus sur cet auteur







