​Quand les internautes "font la pluie et le beau temps"

Certes, on peut compter sur l’amélioration technologique des outils météorologiques. Le déploiement de nouveaux satellites permet ainsi un suivi en direct de la température, du vent et même de la pression atmosphérique au kilomètre carré près. Ces progrès dans l’observation bénéficient à toute la planète grâce à des appareils comme le MetOp-C qui sont même capables de surveiller les incendies, les éruptions et la pollution.Concrètement, ces données sont accessibles sur certains sites internet dédiés à la météorologie parmi lequel Météo France, qui propose une carte évolutive météo entièrement gratuite et en direct . Météo France a ajouté une dimension « Participative » à son outil : les utilisateurs de sa plateforme contribuent à la météo en postant leurs observations en direct sur la carte. Le service possède déjà de nombreux utilisateurs en France et en Europe qui permettent progressivement de s’approcher du modèle imaginé de la météorologie du futur. Un autre site : meteociel.fr et infoclimat.fr proposent un service similaire, entièrement basé sur les contributions des internautes.Cette plateforme de Météo France reste en version desktop, consultable par le biais d’un ordinateur ou d’une tablette, et ne permet pas à l’heure actuelle pas une utilisation sur mobile.Une réflexion partant de ce constat a ainsi été menée à partir de La Réunion et une solution a été apportée par des développeurs locaux. L’application mobile est née, baptisée « Weza », contraction du mot Anglais « weather ». L’appli ne cache pas ses intentions de s’exporter ! Aux vues des tendances et besoins actuels, il semble primordial que l’utilisateur puisse accéder à un service sur son smartphone répondant à l’impératif de données en direct.