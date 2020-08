La grande Une ​Quand le SDIS avoue la discrimination contre les métropolitains

Un pompier a porté plainte contre le nouveau président du SDIS 974, Hermann Rifosta pour complicité de discrimination et abus de pouvoir. Cela fait 10 ans qu'il demande sa mutation depuis la métropole afin de pouvoir vivre à La Réunion avec sa famille. Le mois dernier, c'est une conversation téléphonique avec un agent administratif du SDIS qui l'a "choqué", conversation au cours de laquelle ce dernier a reconnu la discrimination Par SH - Publié le Lundi 3 Août 2020 à 17:49 | Lu 1886 fois

"À La Réunion on est Français pour ce qui arrange", "ce SDIS a toujours été la poubelle de ce département", "quand il s’agit de respecter l’égalité de traitement qui est quand même un peu la base, surtout dans une administration publique, ben là non". "L'emploi local est réservé aux locaux"… Ce sont les propos d’un agent administratif de la direction du SDIS 974, enregistrés début juillet lors d’une conversation téléphonique.



C’est un pompier qui nous a fait parvenir l’enregistrement. En effet, ce père de famille d’origine métropolitaine, résidant à La Réunion depuis 13 ans n’arrive pas à obtenir de mutation et doit donc travailler en région lyonnaise. Une maison, une femme et deux enfants en bas âge ne suffiraient pas pour obtenir un poste à La Réunion. Il rentre donc tous les 4 mois, ce qui lui coûterait environ 5.000 euros par an. Il dénonce, comme bien d’autres, la discrimination dont il estime être victime et a porté plainte contre le nouveau président du SDIS, Hermann Rifosta. Selon lui, il "soutient les démarches entreprises par son prédécesseur (Serge Hoarau, ndlr) sans connaître l'ampleur de ce dossier".



Ce pompier qui exerce la profession depuis 15 ans, estime qu'en ce qui le concerne les critères du CIMM (centre des intérêts matériels et moraux) sont remplis. Cela fait donc 10 ans qu’il demande une mutation, sans obtenir de réponse positive. "Ce sont des candidatures non-reconnues sans motif, à chaque fois, affirme-t-il. Le dernier courrier signé par le président affirmait que ma candidature avait été refusée "au vu de (mon) insistance"". Soutenu par le Défenseur des Droits, il a donc décidé de porter plainte contre Hermann Rifosta pour complicité de discrimination à l’embauche et abus de pouvoir.



L'incompétence également des pompiers réunionnais ?



L’enregistrement de sa conversation avec un agent administratif a donc été envoyé au Procureur de la République de Saint-Denis. Il se dit choqué des propos tenus. L’agent avoue qu'au SDIS 974, c’est "de l’emploi local réservé aux locaux". Selon lui, "la départementalisation n’est pas réelle parce que ce ne sont jamais que des emplois communaux qui ont été distribués localement et formés par des jeux d’écriture à un corps départemental".



Il évoque aussi le problème de gestion médico-administrative et rappelle l’absentéisme de 30%. En effet, il s’agirait de congés maladie liés notamment à la moyenne d’âge au SDIS à La Réunion qui est de 48,8 ans.



Et ceux qui restent, le SDIS 974 les jugerait incompétents, entre ceux qui "ne nettoient pas leurs camions" et les actes de "sabotage". "J’ai de la peine pour mes collègues de La Réunion quand j’entends ça. Ils devraient soutenir leurs pompiers". "Je veux juste pouvoir protéger mon île et mes concitoyens. Je n’ai jamais été quelqu’un de procédurier, mais là, je n’ai plus le choix", commente-t-il.





