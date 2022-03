Peut être la plus belle chanson du Monde , de Félix Leclerc

En pensée émue pour les Ukrainiens.





Quand les hommes vivront d'amour

Il n'y aura plus de misère

Et commenceront les beaux jours

Mais nous, nous serons morts , mon frère

Quand les hommes vivront d'amour

Ce sera la paix sur terre

Les soldats seront troubadours

Mais nous, nous serons morts, mon frère.



Dans la grand' chaîne de la vie

Où il fallait que nous passions

Où il fallait que nous soyons

Nous aurions eu mauvaise partie

Quand les hommes vivront d'amour

Il n'y aura plus de misère

Et commceront les beaux jours,

Mais nous, nous serons morts , mon frère



Mais quand les hommes vivront d'amour

Qu'il n'y aura plus de misère

Peut-être song'ront ils un jour

A nous qui serons morts, mon frère

Nous qui aurons aux mauvais jours

Dans la haine et puis dans la guerre

Cherché la paix, cherché l'amour

Qu'ils connaîtront alors mon frère.



Dans la grande chaîne de la vie

Pour qu'il y ait un meilleur temps

Il faut toujours quelques perdants

De la sagesse ici bas c'est le prix.

Quand les hommes vivront d'amour

Il n'y aura plus de misère

Et commenceront les beaux jours

Mais nous, nous serons morts , mon frère.