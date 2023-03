Mayotte ​Protection des forêts: Mayotte passe à la vitesse supérieure avec la création d’une RNN

Publié le Mercredi 15 Mars 2023

Plus de 500 espèces végétales dont 22 endémiques propres à l’île, 137 espèces d’oiseaux et 7 espèces de mammifères indigènes ou endémiques, entre autres, font la biodiversité forestière faune et flore de Mayotte. Ainsi, pour parer à la menace persistante de défrichements des forêts non réglementées, Mayotte passe à la vitesse supérieure.



Cette réserve naturelle nationale (RNN) est répartie sur 6 massifs forestiers à travers 13 communes de Mayotte. A la tête de cette RNN, Bibi Chanfi, conseillère départementale chargée du développement économique et de la coopération décentralisée.



Le comité consultatif de gestion, réparti en 4 collèges, sera constitué de représentants des institutions et établissements publics de l’Etat, des propriétaires, d'usagers et de scientifiques.



Ce comité aura pour mission de formuler sa vision quant aux mises en application, à la gestion et aux études scientifiques relatives à cette RNN.



Il sera aussi question de la création d’une police de l’environnement. Ces agents auront pour mission d’assurer leur propre sécurité au regard de la singularité du territoire.



A savoir que les ressources principales de ce projet proviennent principalement d’une dotation annuelle, établie par le ministre en charge de l’Environnement, s’élevant à 450 000 euros.