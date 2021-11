A la Une . ​Projet fast-food à Cilaos : Le maire réagit

Une célèbre enseigne dévoilait ce jeudi une étude sur l’implantation d’un fast-food dans la ville de la lentille. Jacques Techer a fait part de sa réaction sur les réseaux sociaux. Par NP - Publié le Vendredi 19 Novembre 2021 à 11:19









"Le riz, la lentille et le carry volail n'a enkor lavnir a Cilaos”



Le maire réaffirme sur les réseaux sociaux qu'"aucune demande de ce genre n'a été enregistrée en mairie”. Quant à l’éventuelle présence d’un géant du fast-food au sein du cirque riche d’un patrimoine culinaire traditionnel, ce dernier conclut : “Une chose est certaine : le riz, la lentille et le carry volail n'a enkor lavnir a Cilaos”.



Cette réponse semble satisfaire une grande partie des habitants du cirque.





Le maire de la commune de Cilaos indique sur les réseaux sociaux avoir appris "par la presse" la "possible" ouverture d'un Burger King au sein du cirque. “Est ce vrai ou faux nous n'en savons rien”, commente-t-il. Comme nous vous en faisions part hier , l'enseigne étudie les possibilités de s’implanter dans le cirque en proposant un format adapté à son environnement, mais aucune démarche du côté de la mairie n’a été officiellement effectuée.Le maire réaffirme sur les réseaux sociaux qu'"aucune demande de ce genre n'a été enregistrée en mairie”. Quant à l’éventuelle présence d’un géant du fast-food au sein du cirque riche d’un patrimoine culinaire traditionnel, ce dernier conclut : “Une chose est certaine : le riz, la lentille et le carry volail n'a enkor lavnir a Cilaos”.Cette réponse semble satisfaire une grande partie des habitants du cirque.