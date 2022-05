Communiqué ​Prix Kalou : Ouverture des votes du 02 au 06 mai

Les étudiants de la Licence professionnelle “Métiers de la communication” de l’université de La Réunion annoncent l'ouverture des votes pour la 8ème Édition du prix Kalou. Par NP - Publié le Lundi 2 Mai 2022 à 08:14





Le Prix Kalou : un projet porté par des jeunes Réunionnais



Le Prix Kalou est le concours qui récompense les publicités qui représentent le mieux l’identité réunionnaise. Le but est de permettre aux agences de communication locales et aux marques de présenter leur travail au grand public.

Depuis sa création en 2015, le projet est porté par les étudiants de la Licence professionnelle “Métiers de la communication” de l’université de La Réunion.



La sélection 2022



Plus de 40 campagnes publicitaires péi ont été présélectionnées cette année par un jury composé de professionnels de la communication comme Eric FONTAINE, directeur de la communication de la Mairie de Saint-Denis ou encore des Réunionnais non professionnels du domaine de la communication comme Brice Liie, le stand-upper local. Ces campagnes seront soumises au vote des Réunionnais sur Facebook du 02 au 06 mai, avec une grande finale le vendredi 20 mai 2022 à l'amphithéâtre bioclimatique de l'Université du Moufia.



Les catégories de la 8ème édition du Prix Kalou



Les 6 catégories :

1- Print - marques locales

2- Print - marques nationales/internationales représentées à La Réunion

3- Print - secteur public et associatif

4- Spot audiovisuel

5- La campagne de communication 100% digitale Péï

6- Coup de coeur des étudiants de la Lpro M3C

Rejoignez le Prix Kalou afin de voter pour vos pubs péi préférées

